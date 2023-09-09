У мережі показали новий Volkswagen Golf 2024 (фото) — Finance.ua

У мережі показали новий Volkswagen Golf 2024 (фото)
Оновлений Volkswagen Golf уперше показали без камуфляжу. Світлини новинки зробили під час пресконференції німецького виробника.
Судячи з фото, оновлений хетчбек вирізняється тоншими передніми фарами та зміненим бампером. Найбільше змін відбудеться усередині авто. Так, в інтер'єрі з’явиться збільшений мультимедійний дисплей із новою інформаційно-розважальною системою. Мультимедійка працюватиме набагато швидше та стабільніше.
Автомобіль, як і раніше, запропонують з бензиновими та дизельними моторами, а також гібридними силовими установками. Про повністю електричну версію моделі поки що нічого не відомо.
Зазначимо, «Ґольф» прийшовши на заміну славнозвісному «Жуку», став найуспішнішою моделлю Фольксваґена і займає 3-тє місце у списку найпродаваніших автомобілів світу. Вживані Volkswagen Golf різних поколінь користуються високим попитом серед українців.
В Україні актуальна версія Volkswagen Golf доступна за ціною від 1,2 млн грн.
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