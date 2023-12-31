У Mercedes-Benz може з’явитися сканер відбитків пальців із детектором нетверезих водіїв — Finance.ua

У Mercedes-Benz може з’явитися сканер відбитків пальців із детектором нетверезих водіїв 31.12.2023, 01:23 — Технології&Авто

У Mercedes-Benz може з’явитися сканер відбитків пальців із детектором нетверезих водіїв

Корейська компанія PiQuant запропонувала альтернативу у вигляді датчика, що працює на відбитку пальця, і Mercedes-Benz вже зацікавилася цією технологією.

Рішення PiQuant дозволяє визначати вміст алкоголю в крові людини за допомогою спеціального датчика, до якого потрібно доторкнутися пальцем.

Його, за задумом автовиробників, цілком можна було б вбудувати в кнопку запуску двигуна, і тоді від керування транспортним засобом можна було б усунути свідомо нетверезого водія. Тим більше, що у поєднанні з дактилоскопічною технологією можна запобігти залученню до процедури перевірки «тверезого товариша».

Цією розробкою, як пояснює корейське джерело, на рівні обговорення концепції зацікавилася німецька компанія Mercedes-Benz.

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Інші розробки корейських інженерів також привертають увагу європейських автовиробників. Зокрема, та Mercedes-Benz вивчає можливість застосування технології спрямованого звуку JD Solution, яка дозволяє генерувати акустичні хвилі спрямованої дії.

Водій, зокрема, може за допомогою такого ноу-хау чути голосові підказки бортових систем або розмовляти телефоном через систему гучного зв’язку, а інші мешканці салону автомобіля мінімально відволікатимуться на відповідні звуки.

Технологія дозволяє спрямовувати до інших акустичних зон звук «у протифазі», заглушаючи тим самим пасажирам ті звуки, які має почути водій.

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