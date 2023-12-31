У Mercedes-Benz може з’явитися сканер відбитків пальців із детектором нетверезих водіїв — Finance.ua
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У Mercedes-Benz може з’явитися сканер відбитків пальців із детектором нетверезих водіїв

Технології&Авто
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У Mercedes-Benz може з’явитися сканер відбитків пальців із детектором нетверезих водіїв
У Mercedes-Benz може з’явитися сканер відбитків пальців із детектором нетверезих водіїв
Корейська компанія PiQuant запропонувала альтернативу у вигляді датчика, що працює на відбитку пальця, і Mercedes-Benz вже зацікавилася цією технологією.
Рішення PiQuant дозволяє визначати вміст алкоголю в крові людини за допомогою спеціального датчика, до якого потрібно доторкнутися пальцем.
Його, за задумом автовиробників, цілком можна було б вбудувати в кнопку запуску двигуна, і тоді від керування транспортним засобом можна було б усунути свідомо нетверезого водія. Тим більше, що у поєднанні з дактилоскопічною технологією можна запобігти залученню до процедури перевірки «тверезого товариша».
Цією розробкою, як пояснює корейське джерело, на рівні обговорення концепції зацікавилася німецька компанія Mercedes-Benz.
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Інші розробки корейських інженерів також привертають увагу європейських автовиробників. Зокрема, та Mercedes-Benz вивчає можливість застосування технології спрямованого звуку JD Solution, яка дозволяє генерувати акустичні хвилі спрямованої дії.
Водій, зокрема, може за допомогою такого ноу-хау чути голосові підказки бортових систем або розмовляти телефоном через систему гучного зв’язку, а інші мешканці салону автомобіля мінімально відволікатимуться на відповідні звуки.
Технологія дозволяє спрямовувати до інших акустичних зон звук «у протифазі», заглушаючи тим самим пасажирам ті звуки, які має почути водій.
За матеріалами:
internetua.com
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