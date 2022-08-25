У Mastercard анонсували інтеграцію криптовалют до платіжної системи по всьому світу — Finance.ua

У Mastercard анонсували інтеграцію криптовалют до платіжної системи по всьому світу Вчора 17:20 — Фінтех і Картки

У Mastercard анонсували інтеграцію криптовалют до платіжної системи по всьому світу

Генеральний директор платіжної компанії Mastercard Майкл Мібах повідомив у LinkedIn про спільну роботу з криптовалютною біржею Binance, у рамках якої понад 90 млн магазинів по всьому світу зможуть приймати криптовалюту як оплату.

Пост Майкла Мібаха у LinkedIn

На думку Мібаха, розкрити весь потенціал технології блокчейн можливо, якщо зробити її більш доступною та простою у використанні. Один із способів цього досягти — привнести криптовалюту в повсякденні покупки.

Співпраця платіжного гіганта з криптобіржею дозволить людям використовувати цифрові активи для здійснення покупок у більш ніж 90 млн магазинів, що приймають Mastercard.

Сторони вже розпочали цю роботу в Аргентині та планують розширюватися далі.

У серпні Binance та Mastercard запустили пластикові дебетові картки для громадян Аргентини. Власники Binance Card можуть поповнювати рахунок у криптовалюті, у тому числі в Bitcoin та нативних токенах біржі Binance Coin (BNB), які автоматично конвертуються у фіат. Проект знаходиться на стадії бета-тестування, але, за заявою представників біржі, найближчим часом стане доступним для широкої аудиторії.

Біржа Binance вважається найбільшою та найпопулярнішою у світі. 90 млн користувачів довіряють Binance. Платформа пропонує найнижчі комісії за транзакції, підтримку клієнтів 40 мовами, а також дає можливість торгувати на ходу. Будь-де, будь-коли.

cryptomisto За матеріалами:

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