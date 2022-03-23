У MacPaw створили застосунок, який допоможе захистити персональні дані від рф і білорусі — Finance.ua

У MacPaw створили застосунок, який допоможе захистити персональні дані від рф і білорусі

Вчора 11:32 — Фондовий ринок

Інжненери продуктової компанії MacPaw розробили новий застосунок SpyBuster, який визначає програми та вебсайти з серверами в рф і білорусі.

Про це йдеться у заяві компанії.

«З початку російського вторгнення в Україну значно зросла кількість та інтенсивність кібератак з боку росії не лише на об‘єкти критичної інфраструктури, а й на громадян України», — йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим команда Technological R&D MacPaw створила застосунок для macOS, який допомагає користувачам захистити свої персональні дані від кіберзагроз з бокурф та білорусі.

SpyBuster — волонтерський проєкт команди Technological R&D MacPaw.

Зазначається, що команда розробила застосунок, щоб допомогти українцям захистити свої дані від російських загроз під час війни, але вирішила масштабувати проєкт — тепер застосунок доступний у всьому світі.

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