У лютому обсяг торгів на біржі "Перспектива" скоротився на 34% до 6,6 млрд гривень — Finance.ua
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У лютому обсяг торгів на біржі "Перспектива" скоротився на 34% до 6,6 млрд гривень

Фондовий ринок
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Протягом лютого на ФБ «Перспектива» укладено 3,04 тис. угод на суму 6,64 млрд гривень (-34% до січня 2023), з початку року — 6,21 тис. угод на суму 16,72 млрд гривень (-57% до січня-лютого 2022).
Про це йдеться у повідомленні біржі.
Сукупно на фондових біржах України у лютому 2023 укладено 13,36 тис. угод на суму 24,8 млрд гривень (-19% до січня 2023), з початку року — 27,48 тис. угод на суму 55,5 млрд гривень (-41% до січня-лютого 2022).
У структурі торгів на ФБ «Перспектива» з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації — 84,93%, облігації підприємств та іноземних держав — 15,07%.
На біржовому фондовому ринку загалом також спостерігаються торги переважно у борговому сегменті: держоблігації — 94,38%, облігації підприємств та іноземних держав — 5,61%, акції та цінні папери ІСІ — 0,01%.
Протягом лютого договори на ФБ «Перспектива» укладалися з 32 фінансовими інструментами (+1 до січня), з початку 2023 року — з 36 (-19 до січня-лютого 2022).
Станом на 28.01.2023 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 262, з них 165 — лістингові (-17 та −5 до лютого 2022 р. відповідно).
15 березня 2018 року — рішенням № 146 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку біржі «Перспектива» видано нову ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку (термін дії попередньої ліцензії сплив 14 березня 2018 року).
За матеріалами:
Українські Новини
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