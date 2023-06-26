У Литві збудують кампус для техностартапів за $110 млн — найбільший у Європі (фото) Сьогодні 23:42 — Технології&Авто

У Литві збудують кампус для техностартапів за $110 млн — найбільший у Європі (фото)

У кампусі площею 55 000 м², який стане найбільшим в Європі (нині це звання утримує Station F у Парижі), зможуть працювати 5 000 працівників.

Інфраструктурна компанія Tech Zity планує відремонтувати промислове приміщення у Вільнюсі, де раніше перебували швейні фабрики, зберігши офісні підлоги, схожі на заводські, із висотою стелі щонайменше 7 метрів.

Мета проєкту — заохотити технологічних фахівців Вільнюса повернутися в офіси після пандемії. Нині компанії все частіше наполягають на цьому.

За словами засновника Tech Zity Даріуса Закайтіса технологічна екосистема Литви різко зросла протягом останнього десятиліття.

«Коли я починав 30 років тому, в екосистемі було 200 людей, а зараз — 18 000 людей. За останні 10 років в галузі з’явились активні молоді люди, які створюють нові компанії. Деякі з них дуже успішні», — каже він.

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Нині литовські технологічні компанії отримують приблизно 99% своїх доходів за кордоном.

Вільнюс, друге за величиною місто в країнах Балтії, є домом для відомої фірми з кібербезпеки Nord. Компанія має власний кампус площею 300 м² у Вільнюсі приблизно за 300 метрів від Tech Zity.

Tech Zity нині керує трьома технокампусами у Вільнюсі, зокрема Tech Park, Tech Loft і Tech Spa, де розташовані такі компанії, як Google, Bored Panda та Kilo Health. В новій будівлі передбачені приміщення для проживання, ресторани та бари, а також культурні та освітні заклади.

Американська потокова платформа Netflix використовувала локації Tech Zity для зйомок своїх шоу, включно з документальним серіалом «The Playlist», який присвячений засновнику Spotify Даніелю Еку.

Зараз Tech Zity займає 20 000 м² і з часом планує досягти 80 000 м², з урахуванням вже існуючих проєктів, нових кампусів та інших локацій.

Попри нещодавні успіхи, Литва все ще далека від того, щоб стати великим технологічним центром, який міг би конкурувати з Великою Британією, Францією чи Німеччиною. Країна залучила €222 млн інвестицій у 2022 році, що не так багато, в порівнянні з західноєвропейськими аналогами: британські технологічні стартапи залучили $30 млрд, а їхні французькі колеги — €13,5 мільярдів.

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