У листопаді Україна відправила на експорт 3,7 тис. тонн яєць — Finance.ua

У листопаді Україна відправила на експорт 3,7 тис. тонн яєць Сьогодні 04:18 — Казна та Політика

Україна у січні-листопаді 2023 року відправила на експорт 46,2 тис. тонн яєць, що в 1,9 раза більше, ніж за такий самий період минулого року.

Про це повідомляє AgroTimes з посиланням на дані Державної митної служби.

У грошовому еквіваленті експорт за 11 місяців цього року зріс в 1,6 раза, як порівняти з аналогічним періодом 2022 року, — до $57,7 млн.

Зокрема, у листопаді на експорт пішло 3,7 тис. тонн яєць, що дозволило заробити $3,9 млн.

Головними покупцями українських яєць у січні-листопаді 2023 року були Сінгапур (19,8%), Польща (17,8%), а також Нідерланди (15,4%).

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