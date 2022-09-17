У листопаді Україна має виконати сім рекомендацій Єврокомісії — Зеленський — Finance.ua

У листопаді Україна має виконати сім рекомендацій Єврокомісії — Зеленський Сьогодні 09:35 — Особисті фінанси

У листопаді Україна має виконати сім рекомендацій Єврокомісії — Зеленський

Україна продовжує свій рух до повноправного членства в Європейському Союзі, реалізовуючи кожну деталь спільних домовленостей між ЄС та Україною. Уже в листопаді Україна має виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Хоч би якими були обставини, ми все одно реалізуємо кожну деталь наших домовленостей, щоб відкрити можливість переговорів щодо членства. Вже в листопаді маємо виконати сім рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали при здобутті статусу кандидата. Має якнайшвидше розпочатися оцінка Єврокомісією нашого прогресу в інтеграції. А наступного року маємо вийти й на ясність у головному питанні: коли зможемо розпочати переговори щодо членства. З українського боку буде зроблено все для цього», — сказав президент.

Він додав, що Україна також розглядає як елементи зближення режим внутрішнього ринку ЄС для України, «як поєднання нашої інституційної роботи, наприклад, на митниці — у спільному митному контролі між Україною та країнами ЄС. Вже працюємо заради цього», — додав президент.

У червні Європейська Комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата, за умови, що буде вжито таких кроків:

Ухвалення та впровадження законодавства щодо процедури відбору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії;

завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції Радою з етики та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні, шляхом активних та ефективних розслідувань, а також забезпечення належної динаміки судових справ та винесених вироків; завершення призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури шляхом атестації визначеного переможця конкурсу та проведення процес відбору та призначення на посаду нового директора Національного антикорупційного бюро України;

забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF); ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України;

запровадження антиолігархічного закону з метою обмеження надмірного впливу олігархів на економічне, політичне та суспільне життя; це має бути зроблено юридично обґрунтованим чином, з урахуванням майбутнього висновку Венеціанської комісії щодо відповідного законодавства;

подолання впливу суб’єктів з корисливими інтересами шляхом ухвалення закону про ЗМІ, який узгоджує законодавство України з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги та надає повноваження незалежному медіарегулятору;

завершення реформи законодавчої бази щодо національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії, та ухвалення негайних та ефективних механізмів імплементації.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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