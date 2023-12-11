У листопаді обсяг торгів на біржі «Перспектива» зріс на 39% до 18,5 млрд гривень — Finance.ua

У листопаді обсяг торгів на біржі «Перспектива» зріс на 39% до 18,5 млрд гривень Вчора 13:34 — Фондовий ринок

У листопаді обсяг торгів на біржі «Перспектива» зріс на 39% до 18,5 млрд гривень

Протягом листопаду на ФБ «Перспектива» укладено 11,85 тис. угод на суму 18,48 млрд гривень (+39% до жовтня 2023), з початку року — 97,16 тис. угод на суму 153,50 млрд гривень (+152% до січня-листопада 2022).

Про це свідчать дані біржі.

Сукупно на фондових біржах України у листопаді укладено 26,15 тис. угод на суму 56,1 млрд гривень (-5% до жовтня 2023), з початку року — 251,67 тис. угод на суму 463,1 млрд гривень (+203% до січня-листопада 2022).

У структурі торгів на ФБ «Перспектива» з початку року традиційно домінують боргові інструменти: держоблігації - 89,55%, облігації підприємств, іноземних емітентів та держав — 10,45%. На біржовому фондовому ринку загалом також спостерігаються торги переважно у борговому сегменті: держоблігації - 93,94%, облігації підприємств, іноземних емітентів та держав — 6,04%, акції та цінні папери ІСІ - 0,02%.

Частка ФБ «Перспектива» у загальному біржовому обороті у січні-листопаді складає 33%, у т.ч. щодо держоблігацій 32%, щодо облігацій підприємств, іноземних емітентів та держав — 57%, у загальній кількості угод — 39%.

Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» у жовтні порівняно з жовтнем зріс на 39%, кількість угод — зросла на 7%. 17,47% торгів проведено на ринку РЕПО, 1,26% - на ринку заявок, 81,26% - на адресному ринку.

Обсяг торгів на ФБ «Перспектива» порівняно з аналогічним періодом 2022 року зріс у 2,52 рази, кількість угод — у 3,95 рази.

Протягом листопаду договори на ФБ «Перспектива» укладалися з 38 фінансовими інструментами (+4 до жовтня), з початку 2023 року — з 81 (+9 до січня-листопада 2022 р.).

Станом на 30.11.2023 кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, допущених до торгів на ФБ «Перспектива», становила 254, з них 161 — лістингові.

Структура випусків (серій) за видами фінансових інструментів: 174 — держоблігації та держдеривативи (160 — внутрішньої, 14 — зовнішньої позики), 36 — інші облігації (19 — корпоративні облігації українських емітентів, 8 — корпоративні облігації іноземних емітентів, 9 — облігації іноземної держави), 30 — акції (17 — українських емітентів, 11 — іноземних емітентів, 2 — акції КІФ), 7 — інвестиційні сертифікати, 7 — опціонні сертифікати.

Кількість членів ФБ «Перспектива» станом на 30.11.2023 — 58 (максимальне значення серед фондових бірж України), допущено до торгів — 49.

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