У листопаді населення купило валюти на $374,7 млн більше, ніж продало — Finance.ua

У листопаді населення купило валюти на $374,7 млн більше, ніж продало Вчора 15:40 — Валюта

У листопаді населення купило валюти на $374,7 млн більше, ніж продало

У листопаді населення купило валюти на 374,7 млн доларів більше, ніж продало.

Про це йдеться у звітних даних Національного банку

На готівковому валютному ринку у листопаді чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.

У листопаді українці продали валюти на 1 338,6 млн доларів в еквіваленті, а купили на 1 713,3 млн доларів в еквіваленті.

НБУ з 21 липня скорегував офіційний курс гривні на 25% до 36,5686 UAH/USD.

Із 6 серпня 2022 року Національний банк скасував обмеження, відповідно до якого банки та небанківські установи мали купувати в населення готівкову валюту за курсом не нижчим за офіційний.

Крім того, Національний банк запровадив керовану гнучкість обмінного курсу з 3 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2022 року населення купило валюти на 1 009,5 млн доларів більше, ніж продало.

У 2021 році населення продало валюти на 1 214,7 млн доларів більше, ніж купило.

У 2020 році обсяг продажу готівкової валюти перевищив обсяг купівлі на 1,098 млрд доларів.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.