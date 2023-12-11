У листопаді населення купило валюти на $374,7 млн більше, ніж продало — Finance.ua

У листопаді населення купило валюти на $374,7 млн більше, ніж продало
У листопаді населення купило валюти на 374,7 млн доларів більше, ніж продало.
Про це йдеться у звітних даних Національного банку.
На готівковому валютному ринку у листопаді чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.
У листопаді українці продали валюти на 1 338,6 млн доларів в еквіваленті, а купили на 1 713,3 млн доларів в еквіваленті.
НБУ з 21 липня скорегував офіційний курс гривні на 25% до 36,5686 UAH/USD.
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Із 6 серпня 2022 року Національний банк скасував обмеження, відповідно до якого банки та небанківські установи мали купувати в населення готівкову валюту за курсом не нижчим за офіційний.
Крім того, Національний банк запровадив керовану гнучкість обмінного курсу з 3 жовтня.
Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2022 року населення купило валюти на 1 009,5 млн доларів більше, ніж продало.
У 2021 році населення продало валюти на 1 214,7 млн доларів більше, ніж купило.
У 2020 році обсяг продажу готівкової валюти перевищив обсяг купівлі на 1,098 млрд доларів.
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