У листопаді митниця перерахувала до бюджету 51,3 мільярда — Finance.ua

У листопаді митниця перерахувала до бюджету 51,3 мільярда Сьогодні 07:17 — Казна та Політика

Минулого місяця митниця виконала індикативний показник надходжень на 78,7%, спрямувавши до бюджету 51,3 млрд грн платежів.

«Завдяки стабільності функціонування українського бізнесу у листопаді 2024 року до державного бюджету надійшло 51,3 млрд грн митних платежів. Ця сума на 12,1 млрд грн перевищує показник аналогічного періоду минулого року», — йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що індикативний показник надходжень від митниці виконано на 78,7%, що насамперед зумовлено продовженням тенденції до зменшення обсягів імпорту товарів в Україну.

На динаміку перерахувань також вплинуло подальше зростання кількості наданих пільг зі сплати митних платежів (у порівнянні з жовтнем поточного року сума звільнень збільшилась на 1,7 млрд грн та загалом становить 22,5 млрд грн; порівняно з листопадом минулого року сума наданих пільг збільшилась на 60%).

Крім того, спостерігається зниження фактичних об’ємів оподаткованого імпорту, зокрема, бюджетоформуючих товарів, а також мали місце випадки блокування польськими протестувальниками пунктів пропуску на кордоні і перешкоджання пропуску вантажних транспортних засобів на в’їзд в Україну.

Укрінформ За матеріалами:

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