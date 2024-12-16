У листопаді грошова база зменшилася на 1,8% — до 1,04 трлн гривень — Finance.ua
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У листопаді грошова база зменшилася на 1,8% — до 1,04 трлн гривень

Казна та Політика
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У листопаді грошова база зменшилася на 1,8% — до 1,04 трлн гривень
У листопаді грошова база зменшилася на 1,8% — до 1,04 трлн гривень
У листопаді грошова база, що включає готівку в обігу поза банками, а також резервні гроші банків та інші гроші, за оперативними даними Національного банку, зменшилася на 1,8% до 1 040,186 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку.
З початку року грошова база зросла на 6,5% із 976,940 млрд гривень.
Грошова маса у листопаді зросла на 0,6% до 3 317,624 млрд гривень, а з початку року вона зросла на 7,8% з 3 077,185 млрд гривень.
Обсяг готівки в обігу, за оперативними даними НБУ, у листопаді не змінився і становив 745,047 млрд гривень, з початку року він зріс на 4% з 716,167 млрд гривень.
За 2023 рік грошова база зросла на 23,3% із 792,537 млрд гривень.
За 2022 рік грошова база зросла на 19,6% із 662,499 млрд гривень.
У 2021 році грошова база зросла на 11,2% з 595,993 млрд гривень до 662,499 млрд гривень.
Грошова маса у 2021 році збільшилася на 12% з 1 850,014 млрд гривень до 2 072,399 млрд гривень.
У 2020 році грошова база збільшилася на 24,8% з 477,491 млрд гривень до 595,993 млрд гривень, а грошова маса зросла на 28,7% з 1 438,311 млрд гривень до 1 850,471 млрд гривень.
За матеріалами:
Українські Новини
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