У листопаді банки в ліквідації реалізували активів майже на 43 млн грн: що цікавить покупців — Finance.ua
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У листопаді банки в ліквідації реалізували активів майже на 43 млн грн: що цікавить покупців

Фондовий ринок
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У листопаді банки в ліквідації успішно реалізували активів на 42,6 млн грн.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Зазначається, що протягом листопада у системі Prozorro. Продажі було оголошено 356 аукціонів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування.
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Успішними були 59 аукціонів з продажу активів 7 банків. Сума результативних торгів склала 42,6 млн грн. З цієї суми 33,8 млн грн надійшло до банків в управлінні Фонду від продажу нерухомого майна та 6,8 млн грн — від продажу земельних ділянок.
Решту суми склали продажи основних засобів (0,9 млн грн), пулу кредитів фізичних осіб (0,8 млн грн) і кредитів фізичних осіб (0,3 млн грн).
Статистика успішних аукціонів за підсумками місяця у розрізі банків:
  • ПАТ «Промінвестбанк» — 31,0 млн грн;
  • АТ «Укрбудінвестбанк» — 9,8 млн грн;
  • АТ «Мегабанк» — 0,9 млн грн;
  • АТ «АКБ «Конкорд» — 0,7 млн грн;
  • АТ «МР Банк» — 0,1 млн грн;
  • АТ «Айбокс» — 0,09 млн грн;
  • АТ «КСГ Банк» — 0,004 млн грн.
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На сьогодні, за результатами успішних аукціонів за листопад, отримано оплату та укладено договори купівлі-продажу активів за 30 лотами на суму 10,5 млн грн. Окрім того, має відбутись підписання ще одного договору на суму 1,6 млн грн. Кошти за 28 лотів на суму 30,5 млн грн поки очікуються. У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот, він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному учаснику аукціону, якщо такий був.
Також протягом листопада ще 0,02 млн грн банки отримали від безпосереднього продажу активів.
За матеріалами:
Finance.ua
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