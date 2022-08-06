У липні Україна експортувала 3 млн тонн агропродукції — це на 12% більше, ніж у червні — Finance.ua

У липні Україна експортувала 3 млн тонн агропродукції — це на 12% більше, ніж у червні Вчора 06:39 — Аграрний ринок

У липні Україна експортувала 3 млн тонн агропродукції — це на 12% більше, ніж у червні

У липні 2022 року Україна експортувала три мільйони тонн агропродукції, що на 12% більше ніж у червні. Постачання відбувалось альтернативними шляхами через блокування росіянами морських портів.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

Так, експортували:

1,7 мільйона тонн зернових культур: кукурудзи (69%), пшениці (22%), ячменя (9%);

597,2 тисячі тонн олійних культур: насіння соняшнику (61%), ріпак (19%), сою (9%);

297,1 тисячі тонн рослинних олій: соняшнику (94%) та соєву (5%) олії;

185,9 тисячі тонн макухи після вилучення рослинних олій: соняшникова (85%), соєва (15%).

Експорт зернових культур за місяць збільшився майже на 300 тисяч тонн. Збільшилася кількість пшениці та ячменю на експорт у зв’язку зі збиранням врожаю цих культур та збільшенням пропозиції.

«Хоча позитивна динаміка експорту спостерігається, однак ціни на внутрішньому ринку на зернові культури продовжують знижуватися. На них тисне надлишкова пропозиція як врожаю минулого року, так і надходження нового врожаю при значно менших темпах зростання експорту», — йдеться у поясненні УКАБ.

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1 серпня Україні відновила експорт зерна з Одеського порту. Згідно з «зерновою угодою», загалом експорт українського зерна відбуватиметься з трьох портів: Одеського, Південного та Чорноморського. Тож в УКАБ наголошують, що про повернення до обсягів експорту довоєнного часу говорити зарано.

Лише у випадку повноцінного функціонування цих трьох портів та повної завантаженості альтернативних маршрутів можна сподіватися на обсяг експорту, який був до початку повномасштабного вторгнення росії, коли Україна мала змогу експортувати лише зернових 5-6 млн тонн щомісяця, кажуть експерти.

А за оцінками Мінінфраструктури, відкриття портів щомісяця приноситиме Україні приблизно мільярд доларів.

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