У липні 2022 року погашення вимог кредиторів банків в управлінні ФГВФО перевищило 2 млрд грн — Finance.ua

У липні 2022 року погашення вимог кредиторів банків в управлінні ФГВФО перевищило 2 млрд грн Вчора 15:45 — Кредит&Депозит

У липні 2022 року погашення вимог кредиторів банків в управлінні ФГВФО перевищило 2 млрд грн

Протягом липня 2022 року банки, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, спрямували на погашення вимог своїх кредиторів 2,005 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні ФГВФО.

Із зазначеної суми, зокрема 1,195 млрд грн спрямовано на погашення вимог 3-ї черги, що виникли у т.ч. на покриття витрат Фонду на виплату гарантованого відшкодування вкладникам у межах 200 тис. грн, на погашення вимог 4-ї черги — фізичних осіб понад гарантовану суму — 805,4 млн грн, на погашення вимог 7-ї черги — юросіб, що не є пов’язаними з банком особами, — 4,0 млн грн.

Загалом за січень-липень 2022 року сума задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються Фондом, склала 3,083 млрд грн, з яких на позачергове задоволення вимог забезпечених кредиторів спрямовано 54,3 млн грн (в т.ч. 53,8 млн грн — НБУ).

Загалом за весь період станом на 1 серпня 2022 року задоволено вимог кредиторів неплатоспроможних банків на загальну суму 58,966 млрд грн, з яких 17,017 млрд грн погашено забезпеченим кредиторам, в т.ч. 15,736 млрд грн — НБУ (включно за рахунок звернення стягнення на предмет застави та майна поручителів).

Нагадаємо, на задоволення вимог кредиторів неплатоспроможних банків Фондом спрямовуються кошти, отримані в результаті управління та продажу майна (активів) цих банків. Враховуючи низьку якість активів, реальна вартість яких в рази нижча за номінальну, численні вимоги кредиторів залишаються незадоволеними за недостатністю майна таких банків. У зв’язку з цим Фонд вживає необхідних заходів з метою реалізації положень статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та притягнення до цивільно-правової відповідальності пов’язаних осіб (власників, керівництво банків), діяннями/рішеннями яких заподіяно збитків неплатоспроможним банкам. Усі кошти, що будуть стягнуті у результаті цієї діяльності, спрямовуватимуться на задоволення вимог кредиторів банків.

Станом на 1 серпня 2022 року Фондом, відповідно до ст. 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», подано 75 позовних заяв щодо 46 банків. Загальна кількість відповідачів, які є пов’язаними особами цих банків, — 859 осіб. Загальна сума позовних вимог складає 102 602,9 млн грн. Загальний розмір позовних вимог Фонду, задоволених згідно судових рішень, які набрали законної сили, становить понад 76 млн грн.

Крім того, Фондом пред’явлено 32 цивільні позови у кримінальних провадженнях щодо 22 банків, розгляд яких триває. Загальна кількість цивільних відповідачів — 65 осіб. Загальна сума пред’явлених вимог складає 22 546,9 млн грн.

Разом з цим, за результатами розгляду судами кримінальних проваджень, на підставі прийнятих судових рішень, станом на 1 серпня 2022 року Фонд гарантування ініціював 5 судових проваджень про відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, щодо 5 банків. Загальна кількість відповідачів — 5 осіб. Загальна сума заявлених позовних вимог складає 2 657,8 млн грн. Загальний розмір позовних вимог Фонду, задоволених згідно судових рішень, які набрали законної сили, становить понад 1 220,6 млн грн.

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