У лоукостера Wizz Air з’явилися нові знижки для пасажирів — Finance.ua

У лоукостера Wizz Air з’явилися нові знижки для пасажирів
Лоукостер Wizz Air почав надавати пасажирам нові знижки на борту літаків.
Тепер мандрівники можуть отримати ваучери, які дозволяють за зниженою ціною купити товари в бортовому магазині WIZZ Boutique або їжу WIZZ Café.
Для отримання знижок необхідно зареєструватись у WIZZ Discount Club Light. Ця процедура є безкоштовною і не передбачає на даний момент абонплату або інші платежі. Для реєстрації у WIZZ Discount Club Light необхідно увійти у профіль на сайті Wizz Air і внизу сторінки підтвердити вступ до клубу.
Для членів платного клубу знижок WIZZ Discount Club участь у WIZZ Discount Club Light підключається автоматично.
Щоб отримати знижку на товари та їжу на борту літака Wizz Air, необхідно скачати додаток авіакомпанії для мобільного телефону, авторизуватися в ньому та вибрати розділ My Discounts (Мої знижки). Там система згенерує ваучер на знижку.
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