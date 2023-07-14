У лоукостера Wizz Air з’явилися нові знижки для пасажирів — Finance.ua

У лоукостера Wizz Air з’явилися нові знижки для пасажирів Сьогодні 11:13 — Фондовий ринок

Лоукостер Wizz Air почав надавати пасажирам нові знижки на борту літаків.

Тепер мандрівники можуть отримати ваучери, які дозволяють за зниженою ціною купити товари в бортовому магазині WIZZ Boutique або їжу WIZZ Café.

Для отримання знижок необхідно зареєструватись у WIZZ Discount Club Light. Ця процедура є безкоштовною і не передбачає на даний момент абонплату або інші платежі. Для реєстрації у WIZZ Discount Club Light необхідно увійти у профіль на сайті Wizz Air і внизу сторінки підтвердити вступ до клубу.

Для членів платного клубу знижок WIZZ Discount Club участь у WIZZ Discount Club Light підключається автоматично.

Щоб отримати знижку на товари та їжу на борту літака Wizz Air, необхідно скачати додаток авіакомпанії для мобільного телефону, авторизуватися в ньому та вибрати розділ My Discounts (Мої знижки). Там система згенерує ваучер на знижку.

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.