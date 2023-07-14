У лоукостера Wizz Air з’явилися нові знижки для пасажирів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У лоукостера Wizz Air з’явилися нові знижки для пасажирів

Фондовий ринок
61
Лоукостер Wizz Air почав надавати пасажирам нові знижки на борту літаків.
Тепер мандрівники можуть отримати ваучери, які дозволяють за зниженою ціною купити товари в бортовому магазині WIZZ Boutique або їжу WIZZ Café.
Для отримання знижок необхідно зареєструватись у WIZZ Discount Club Light. Ця процедура є безкоштовною і не передбачає на даний момент абонплату або інші платежі. Для реєстрації у WIZZ Discount Club Light необхідно увійти у профіль на сайті Wizz Air і внизу сторінки підтвердити вступ до клубу.
Для членів платного клубу знижок WIZZ Discount Club участь у WIZZ Discount Club Light підключається автоматично.
Щоб отримати знижку на товари та їжу на борту літака Wizz Air, необхідно скачати додаток авіакомпанії для мобільного телефону, авторизуватися в ньому та вибрати розділ My Discounts (Мої знижки). Там система згенерує ваучер на знижку.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.
Порівняти і підібрати кредит 💰
За матеріалами:
Avianews.com
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.