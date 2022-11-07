У Лондоні відкрили перший автомат для купівлі NFT — Finance.ua
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У Лондоні відкрили перший автомат для купівлі NFT

Технології&Авто
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У Лондоні відкрили перший автомат для купівлі NFT
У Лондоні відкрили перший автомат для купівлі NFT
Компанія MyNFT презентувала перший в історії криптомат для купівлі невзаємозамінних токенів (NFT). Прем’єра відбулася під час заходу NFT.London. Автори проекту пообіцяли передати всі виручені кошти на благодійність.

Що це таке

Автомат дає змогу купувати й продавати цифрові активи всім охочим, навіть якщо у них немає глибоких знань в індустрії Web3. Для цього не потрібно навіть заводити крипто-гаманець.
Користувачам потрібно всього лише вибрати вподобану NFT на вітрині автомата, а потім оплатити через Apple Pay. Вартість усіх арт-токенів однакова — 10 фунтів стерлінгів. Після завершення оплати покупець отримує листівку з QR-кодом. За цим посиланням відкриється акаунт myNFT разом із гаманцем, на якому зберігається куплений токен.

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Спеціально до заходу NFT.London провідні бренди пожертвували свої колекції для продажу через автомат. Серед них — Who Worlds Apart, Thunderbirds і Delft Blue Night Watch.
Гендиректор myNFT розповів, що своєю новинкою вони хочуть зруйнувати міф про те, що купівля арт-токенів — це трудомісткий процес.
«Найлегший спосіб купити що-небудь — це вуличний автомат. За допомогою цієї новинки ми руйнуємо переконання, що придбати NFT складно».
Кілька автоматів NFT уже з’явилися за межами конференції NFT.London — їх встановили просто на вулицях, у метро тощо. Але поки що публіка холодно сприйняла таку новинку.
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