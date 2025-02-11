Honda відкликає автомобілі Pilot 2025 через проблему з ременем безпеки — Finance.ua

Honda відкликає автомобілі Pilot 2025 через проблему з ременем безпеки Сьогодні 02:10 — Технології&Авто

Honda відкликає автомобілі Pilot 2025 через проблему з ременем безпеки

Американська компанія Honda оголосила про відкликання автомобілів Pilot 2025 випуску через проблему з укладанням ременя безпеки на третьому ряду сидінь.

Через неправильне укладання пасажирський ремінь може застрягти за панеллю, що порушує федеральний стандарт безпеки, що регулює захист пасажирів у разі аварії.

Honda дізналася про проблему в кінці 2024 через опитування власників автомобілів, проведене Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США (NHTSA). Під час перевірки з’ясувалося, що одна з частин автомобіля має дефект — неправильне укладання ременя на пасажирському сидінні.

Випущені в період з 1 по 30 жовтня 2024 року автомобілі Honda Pilot з дефектною деталлю підлягають відкликанню. Власники отримають повідомлення поштою у березні 2025 року, а дилери проведуть перевірку та перенаправлять ремінь безпеки.

uamotors За матеріалами:

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