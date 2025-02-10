Поради водіям для безпечних зимових поїздок — Finance.ua

Поради водіям для безпечних зимових поїздок Сьогодні 22:12 — Технології&Авто

Поради водіям для безпечних зимових поїздок

Взимку перед поїздкою на власному авто варто ретельно підготувати транспортний засіб.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва , пише mmr.net.ua.

Відвідайте станцію технічного обслуговування, щоб перевірити стан автомобіля та усунути можливі несправності.

Для дітей — подбайте про спеціальні утримуючі системи для них і перевірте справність ременів безпеки. Комфорт і безпека пасажирів — першочергові завдання.

Візьміть із собою запасне колесо або ремонтний комплект, якщо ваш автомобіль не оснащений ним із заводу. Це допоможе швидко усунути прокол і продовжити поїздку.

Укомплектуйте авто всім необхідним: буксирувальним тросом, вогнегасником, аптечкою, знаком аварійної зупинки, дротами для «прикурювання», лопатою, каністрою з паливом та рідиною для омивача скла.

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Заправте повний бак і слідкуйте за рівнем пального, щоб у разі затримки в дорозі мати змогу обігріти салон.

Переконайтеся, що ваш телефон повністю заряджений, а також візьміть із собою зарядний пристрій. У непередбачених ситуаціях зв’язок може виявитися життєво важливим.

Перевірте наявність усіх необхідних документів, таких як водійське посвідчення, страховка та реєстраційні папери на авто.

Заздалегідь перегляньте прогноз погоди. Якщо очікуються сильні снігопади чи ожеледиця, краще відкласти поїздку або скоригувати маршрут. Дотримуйтеся правил дорожнього руху та подорожуйте безпечно!

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