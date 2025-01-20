У Латвії білорусам і росіянам заборонять працювати в управлінні критичною інфраструктурою — Finance.ua
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У Латвії білорусам і росіянам заборонять працювати в управлінні критичною інфраструктурою

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У Латвії білорусам і росіянам заборонять працювати в управлінні критичною інфраструктурою
У Латвії білорусам і росіянам заборонять працювати в управлінні критичною інфраструктурою
Міністерство внутрішніх справ Латвії планує внести правки до закону про національну безпеку. Нововведення передбачає заборону громадянам росії та білорусі обіймати посади в структурах управління критичною інфраструктурою.
Про це повідомляє Delfi.
Як пише видання, ці правки також заборонять білорусам та росіянам працювати не лише в структурах управління критичною інфраструктурою Латвії, а й на об’єктах критичної інфраструктури, що мають особливе значення в європейському масштабі.
Зазначається, що критичною інфраструктурою є розташовані в Латвії об’єкти, системи або їхні частини, важливі для реалізації важливих суспільних функцій, а також охорони здоров’я, гарантування безпеки, економічного або соціального добробуту людей.
«З метою зміцнення захисту важливої для безпеки Латвії й суспільства критичної інфраструктури поправки передбачають, що власник критичної інфраструктури, істинний вигодонабувач або правовий власник повинен бути лояльним до Латвії та її Конституції, водночас йому забороняється надавати підтримку, зокрема інформаційну, особам або державам, які загрожують територіальній неподільності, суверенітету та незалежності або конституційному ладу демократичних держав», — пише видання.
Ці ж поправки передбачають, що росія або білорусь, її громадяни або юридичні особи, зареєстровані в росії або білорусі, не можуть стати власником, управителем або істинним бенефіціаром критичної інфраструктури або особливо значущою в європейському масштабі інфраструктури.
У виняткових випадках громадяни росії чи білорусі зможуть працювати в критичній або європейській критичній інфраструктурі лише за наявності окремого дозволу органів державної безпеки.
За матеріалами:
РБК-Україна
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