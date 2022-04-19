У Львові відкрили перше модульне містечко для переселенців (фото) — Finance.ua
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У Львові відкрили перше модульне містечко для переселенців (фото)

Вчора 22:02Казна та Політика
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Фото: https://t.me/kozytskyy_maksym_officialФото: https://t.me/kozytskyy_maksym_official
У Львові відкрили перше модульне містечко для людей, які втратили домівки через військову агресію росії.
Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький в Telegram.
«Облаштували містечко на Львівщині, оскільки наша область прийняла уже майже пів мільйона вимушених переселенців (це ті, хто офіційно зареєструвався у нас, і ті, хто поселився у приватному секторі самостійно)», — сказано в повідомленні.
За його словами, тут передбачили 88 будиночків, санвузли, душові кімнати, їдальню, медпункт та магазин. Перші жителі містечка — це жінки, літні люди, діти та студенти.
Ще одне таке містечко на Львівщині зараз зводять.
Фото: https://t.me/kozytskyy_maksym_official Фото: https://t.me/kozytskyy_maksym_official
Фото: https://t.me/kozytskyy_maksym_official Фото: https://t.me/kozytskyy_maksym_official
За матеріалами: Finance.ua
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