У Львові відкрили перше модульне містечко для переселенців (фото) — Finance.ua

У Львові відкрили перше модульне містечко для переселенців (фото)

Вчора 22:02 — Казна та Політика

Фото: https://t.me/kozytskyy_maksym_official

У Львові відкрили перше модульне містечко для людей, які втратили домівки через військову агресію росії.

Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький в Telegram.

«Облаштували містечко на Львівщині, оскільки наша область прийняла уже майже пів мільйона вимушених переселенців (це ті, хто офіційно зареєструвався у нас, і ті, хто поселився у приватному секторі самостійно)», — сказано в повідомленні.

За його словами, тут передбачили 88 будиночків, санвузли, душові кімнати, їдальню, медпункт та магазин. Перші жителі містечка — це жінки, літні люди, діти та студенти.

Ще одне таке містечко на Львівщині зараз зводять.

Фото: https://t.me/kozytskyy_maksym_official

Фото: https://t.me/kozytskyy_maksym_official

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