У Львові відкрили перше модульне містечко для переселенців (фото) — Finance.ua

У Львові відкрили перше модульне містечко для людей, які втратили домівки через військову агресію росії.
Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький в Telegram.
«Облаштували містечко на Львівщині, оскільки наша область прийняла уже майже пів мільйона вимушених переселенців (це ті, хто офіційно зареєструвався у нас, і ті, хто поселився у приватному секторі самостійно)», — сказано в повідомленні.
За його словами, тут передбачили 88 будиночків, санвузли, душові кімнати, їдальню, медпункт та магазин. Перші жителі містечка — це жінки, літні люди, діти та студенти.