Тисяча військових почали навчатися оборонним закупівлям в Армія+ — Finance.ua

Тисяча військових почали навчатися оборонним закупівлям в Армія+ Сьогодні 10:23 — Казна та Політика

Тисяча військових почали навчатися оборонним закупівлям в Армія+

Минулого місяця в сервісі навчання в застосунку Армія+ стартував курс про оборонні закупівлі від Міністерства оборони. За цей період 1 000 військових почали його проходити.

Про це пише Міноборони

Для кого це

Цей курс корисний передусім військовим, які служать у відділеннях закупівель, постачання і логістики. Він дає фундаментальні знання про планування закупівель, аналіз ринку та участь в тендерах.

Деталі

Наразі курс про оборонні закупівлі — найбільший за обсягом на платформі, а тому один із найскладніших. Лише кожен четвертий слухач (23%) проходить його успішно та отримує сертифікат за результатами навчання. У відгуках військові відзначають інформативність курсу, який є гарною можливістю перевірити свої знання у закупівлях.

«Військо — це не тільки технології та бойові дії. Військо — це ще і планування забезпечення та робота з постачальниками, бо це критично важливо для якісної роботи підрозділів. Наша команда радіє, що цей обʼємний та насичений корисною інформацією курс про оборонні закупівлі став в нагоді такій кількості користувачів», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Загалом в Армія+ дванадцять освітніх курсів. 95 000 військових вже проходять курси, а 38 000 з них завершили хоча б один курс повністю.

Найпопулярніші з моменту запуску сервісу — «Безпілотні системи. Основи БпЛА» (розпочали 32 000 користувачів), «Інформаційна стійкість: кібербезпека» (23 500) та «Основи зв’язку на полі бою» (15 300).

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