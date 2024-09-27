У Львові відкрили дев’ятий ресторан мережі McDonald’s — Finance.ua

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У Львові відкрили дев’ятий ресторан мережі McDonald’s

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У Львові відкрили дев’ятий ресторан мережі McDonald’s
У Львові відкрили дев’ятий ресторан мережі McDonald’s
У п’ятницю, 27 вересня, у Львові відкрився дев’ятий ресторан McDonald’s. Новий заклад розташований у ТЦ «Арсен» на проспекті Чорновола, 93, що неподалік від парку імені 700-річчя Львова.
Як повідомили в прес-службі компанії, загальна площа нового McDonald’s сягає 469,7 м². Тут працюватиме близько 100 працівників. У залі розташовано 127 посадкових місць, а на терасі — ще 126. З першого дня роботи ресторану відвідувачі можуть замовити страви в залі — на касі чи за допомогою терміналів самообслуговування, а також скористатися «МакДрайвом».
Служба доставки «МакДелівері» запрацює за кілька днів після відкриття. Графік роботи ресторану — з 7:00 до 23:00, «МакДрайву» — з 5:00 до 23:30.
«Ресторан у Львові працюватиме за розширеними правилами безпеки, яких неухильно дотримуються всі заклади „МакДональдз“ в Україні. Під час повітряної тривоги ресторани зачиняються, аби працівники та відвідувачі могли перейти в найближче укриття, і відкриваються протягом години після відбою. При цьому, як і в усіх ресторанах „МакДональдз“ в Україні, співробітники отримуватимуть повну заробітну плату, попри те, скільки часу вони провели в укритті протягом зміни», — зазначили в компанії. Також заклад працюватиме безперебійно під час відключень електроенергії.
Новий заклад у Львові — це 104-й відкритий McDonald’s в Україні, а мережа тепер налічує 119 ресторанів (включно з 15, що тимчасово зачинені з вимог безпеки). Перший ресторан McDonald’s у Львові відкрили в листопаді 1999 року.
За матеріалами:
Zaxid.net
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