У Львові планують використовувати новий дорожній знак: що він значить — Finance.ua

У Львові планують використовувати новий дорожній знак: що він значить
У Львівській міській раді ініціювали впровадження у місті нового дорожнього знаку — білого ромба на синьому фоні.
Зазначається, що такий знак вже успішно застосовується у Франції, Литві та інших європейських країнах і позначає смуги для спільного використання транспортними засобами.
Смуги, позначені новим знаком, можуть використовувати:
- автомобілі, у яких перебувають щонайменше два пасажири;
- громадський транспорт;
- таксі;
- електромобілі.
Відомо, що у Франції, де цей знак використовується з 2020 року, по смугах з білим ромбом можуть їздити автомобілі, в яких є хоча б два пасажири. Також можуть їхати електромобілі, або ті, що працюють на водні, якщо вони мають наклейку Crit’Air — тоді кількість пасажирів не важлива. Смуги доступні для таксі навіть без пасажирів і для мотоциклів, якщо є пасажир на задньому сидінні.
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