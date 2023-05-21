У Львові на 3D-принтері друкують справжню школу (відео) — Finance.ua

У Львові на 3D-принтері друкують справжню школу (відео) 21.05.2023, 01:16 — Технології&Авто

У Львові на 3D-принтері друкують справжню школу (відео)

У Львові, мальовничому місті західної України, технологічний прорив у сфері освіти матиме нову форму. Завдяки використанню передової технології 3D-друку у Львові сотня дітей, які через війну не можуть вчитися у рідних школах, зможуть отримати якісне навчання у хороших умовах. Про це розповіли засновники програми — БФ Team4UA.

«Благодійний фонд Team4UA ініціював програму відбудови України за допомогою інноваційної технології 3D-друку конструкцій. Пілотним проектом програми є будівництво будівлі школи, яке зараз відбувається у Львові, Україна. Проект будівництва школи на основі технології 3D-друку спрямований на забезпечення доступу до освіти дітей, які постраждали внаслідок повномасштабної війни в Україні, та створення інклюзивного простору для 100 дітей внутрішньо переміщених осіб у Львові. Все це відбувається завдяки нашій неймовірній команді, партнерам і донорам Ted Foundation, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, 3DCP Group, COBOD International, Lviv City Council, 7CI, PRO PM Construction, CEMARK, balbek bureau та Ars Longa», — йдеться у повідомленні.

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