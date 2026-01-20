0 800 307 555
У Києві зросла вартість проїзду на деяких маршрутах

У Києві вартість проїзду на деяких приміських маршрутках зросла одразу на 5 гривень, повідомляє «Київ 24».
Відсьогодні вартість проїзду на деяких маршрутках становить 20 гривень (замість 15 грн раніше). Йдеться, зокрема, про маршрути № 386 (ст. м. Святошин — с. Луб’янка) та № 820 (Вишневе — вул. Нижній Вал).
Зростання вартості проїзду пов’язують із підвищенням цін на паливо-мастильні матеріали, запчастини, автомобільні шини, електроенергію, опалення, а також із збільшенням загальних витрат.
Фахівці давно звертають увагу на те, що столичні маршрутки живуть за законами минулого. Києвом продовжують їздити старі небезпечні машини, яким не забезпечують якісне технічне обслуговування. На них часто не встановлюють валідатори, тому вони генерують величезні обсяги «тіньового» кешу.
