У Києві здають в оренду за 2 тис. дол "золоту" квартиру (фото) — Finance.ua

У Києві здають в оренду за 2 тис. дол "золоту" квартиру (фото) Сьогодні 17:43 — Нерухомість

У Києві пропонують в оренду незвичну квартиру. Вона оформлена в стилі, який в народі прозвали «пшонка-стайл», через надмірну позолоту та ліпнину. Хоча, власники кажуть, що це дизайнерський ремонт, виконаний за авторським проєктом.

Помешкання розташоване недалеко від палацу «Україна» на вулиці Василя Тютюнника.

«У квартирі виконано дорогий дизайнерський ремонт (2021) за авторським проєктом. У помешканні ніхто не жив, все абсолютно нове, робили ремонт „для себе“ з найкращих дорогих матеріалів», — зазначається в оголошені.

За місяць оренди помешкання просять $2000.

«Квартира розташована на 18-му поверсі 20-поверхового житлового будинку, з приголомшливим видом на центр столиці. Її площа — 80,1 кв. м. Квартира поділена на дві зони, велика кухня-вітальня, простора спальня, гардероб, два санвузли, велика лоджія + відкритий балкон, вбудовані шафи, достатньо місця для зберігання речей. Балкон утеплений, встановлений кондиціонер, тепла підлога. Обладнаний під зону відпочинку», — зазначається в оголошені.

Ремонт виконаний з дорогих та якісних матеріалів:

на підлозі італійський мармур;

оздоблення стін — декоративна штукатурка + декоративна ліпнина з гіпсу;

на стелі у коридорі та вітальні вітражі з розписом та декоративним підсвічуванням;

у санвузлах — декоративні панно та підлоги зроблені за індивідуальним дизайном, у душовій — мозаїка, вся сантехніка італійська;

дорогі люстри та декоративне підсвічування, виробництва Італія.

«Усі меблі в квартирі — за індивідуальним замовленням, з дерева, покриття — рояльний лак. Всі міжкімнатні двері виконані за індивідуальним дизайном з вітражним склом, покриття дверей — рояльний лак. На балконі та в санвузлах декоративні мандали з підсвіткою та дзеркалами, так само виконані на замовлення», — зазначають в оголошенні.

Ця квартира, окрім пропозиції про оренду, ще й терміново продається, за неї просять $330 тисяч.

Цікаво, що в цьому самому будинку ті самі власники терміново продають ще одну схожу за стилем квартиру, але за $250 тисяч. Зазначається, що у квартирі-«близнючці» теж виконаний дорогий дизайнерський ремонт за авторським проєктом у класичному стилі.

ТСН За матеріалами:

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