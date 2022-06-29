У Києві затримали інтернет-шахраїв, що вкрали 100 млн гривень під виглядом соцвиплат (відео, список сайтів) — Finance.ua

У Києві затримали інтернет-шахраїв, що вкрали 100 млн гривень під виглядом соцвиплат (відео, список сайтів) Вчора 12:44 — Кримінал

Зловмисники створили понад 400 фішингових посилань для отримання даних банківських карток громадян та привласнення грошей з їхніх рахунків. За скоєне фігурантам може загрожувати до 15 років за ґратами.

Про це повідомила кіберполіція.

Злочинну схему викрили співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Печерського управління поліції за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва та за сприяння фахівців Національного банку України.

Як діяли злочинці

Дев’ятеро осіб створили та адміністрували понад 400 фейкових вебресурсів для отримання банківських даних громадян. Через сайти українцям пропонували сформувати заявку на виплату грошової допомоги від країн Європейського Союзу. За фішинговими посиланнями потерпілі проходили опитування та зазначали реквізити банківських карток.

Отримавши банківські дані, зловмисники здійснювали несанкціоноване втручання до онлайн-банкінгу та виводили гроші з рахунків громадян. За даними НБУ, зловмисники ошукали більше 5 тисяч громадян. Загальна сума збитків сягає понад 100 мільйонів гривень.

Кіберполіція закликає громадян отримувати інформацію щодо фінансових виплат лише з офіційних джерел, не переходити за сумнівними посиланнями та в жодному разі не повідомляти конфіденційну, зокрема банківську інформацію стороннім особам або зазначати такі дані на підозрілих ресурсах.

Якщо ви вводили конфіденційні дані за наступними посиланнями, просимо повідомити про це до кіберполіції.

У злочинній діяльності зловмисники здебільшого використовували такі вебсайти:

newsukraine10.yolasite.com, opros24ua.yolasite.com, tcnnews2022.yolasite.com, euro24dopomoga0.yolasite.com, oga.yolasite.com, ross0.yolasite.com, ais-gos.top, ao-opros.top, awa-opros.top, bees-gos.top, buw-gos.top, eti-opros.top, eu-opros.top, eu-gos.top, ew-gos.top, ew-opros.top, fori-opros.top, gi-opros.top, gio-gos.top, goe-opros.top, gow-opros.top, greas-gos.top, irs-gos.top, its-gos.top, iux-opros.top, izi-opros.top, jar-gos.top, jel-gos.top, jo-opros.top, job-opros.top, ods-gos.top, og-opros.top, ovs-gos.top, pre-opros.top, rea-gos.top, tas-gos.top, tio-gos.top, ua-gos.top, uni-opros.top, uo-gos.top, uq-gos.top, uz-gos.top, wi-opros.top, ukri-gos.top, foundationua.com, ua-compensation.buzz, www.bless12.store, help-compensation.xyz, juon-gos.top, ods-gos.top, ukri-gos.top, foundationua.com, ua-compensation.buzz, www.bless12.store, help-compensation.xyz, juon-gos.top, ods-gos.top, diia-gov.org.

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