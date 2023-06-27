У Києві за пів року облаштували 11 кільцевих розв’язок — Finance.ua
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У Києві за пів року облаштували 11 кільцевих розв’язок

Казна та Політика
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У Києві за пів року облаштували 11 кільцевих розв’язок
У Києві за пів року облаштували 11 кільцевих розв’язок, Фото: kyivcity.gov.ua
З початку року у столиці вже облаштували 11 кільцевих розв’язок.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
«Дорожники продовжують облаштовувати кільцеві розв’язки. Такий тип проїзду підвищує безпеку руху й має більшу пропускну спроможність», — ідеться у повідомленні.
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Вже облаштовані 11 кільцевих розв’язок: вісім — готові повністю, ще на трьох — виконані основні роботи й лишилось нанести розмітку.
Зокрема роботи завершені на дублері вулиці Академіка Заболотного, на перетині вулиць Уманської та Генерала Воробйова.
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Тривають роботи на вулиці Тепловозній, на вулиці Звіринецькій, на перехресті вулиць Марка Вовчка і вулиці Вербової, на розі вулиць Деснянської, Радосинської та Миру.
Загалом дорожники працюють із 7-ма перехрестями кільцевого руху.
Цього року комунальна корпорація «Київавтодор» планує облаштувати 40 кільцевих розв’язок у столиці, зазначили у КМДА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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