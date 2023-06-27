У Києві за пів року облаштували 11 кільцевих розв’язок — Finance.ua

У Києві за пів року облаштували 11 кільцевих розв’язок Сьогодні 19:26 — Казна та Політика

У Києві за пів року облаштували 11 кільцевих розв’язок, Фото: kyivcity.gov.ua

З початку року у столиці вже облаштували 11 кільцевих розв’язок.

«Дорожники продовжують облаштовувати кільцеві розв’язки. Такий тип проїзду підвищує безпеку руху й має більшу пропускну спроможність», — ідеться у повідомленні.

Вже облаштовані 11 кільцевих розв’язок: вісім — готові повністю, ще на трьох — виконані основні роботи й лишилось нанести розмітку.

Зокрема роботи завершені на дублері вулиці Академіка Заболотного, на перетині вулиць Уманської та Генерала Воробйова.

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Тривають роботи на вулиці Тепловозній, на вулиці Звіринецькій, на перехресті вулиць Марка Вовчка і вулиці Вербової, на розі вулиць Деснянської, Радосинської та Миру.

Загалом дорожники працюють із 7-ма перехрестями кільцевого руху.

Цього року комунальна корпорація «Київавтодор» планує облаштувати 40 кільцевих розв’язок у столиці, зазначили у КМДА.

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Укрінформ За матеріалами:

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