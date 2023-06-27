У Києві за пів року облаштували 11 кільцевих розв’язок — Finance.ua

У Києві за пів року облаштували 11 кільцевих розв’язок
З початку року у столиці вже облаштували 11 кільцевих розв’язок.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
«Дорожники продовжують облаштовувати кільцеві розв’язки. Такий тип проїзду підвищує безпеку руху й має більшу пропускну спроможність», — ідеться у повідомленні.
Вже облаштовані 11 кільцевих розв’язок: вісім — готові повністю, ще на трьох — виконані основні роботи й лишилось нанести розмітку.
Зокрема роботи завершені на дублері вулиці Академіка Заболотного, на перетині вулиць Уманської та Генерала Воробйова.
Тривають роботи на вулиці Тепловозній, на вулиці Звіринецькій, на перехресті вулиць Марка Вовчка і вулиці Вербової, на розі вулиць Деснянської, Радосинської та Миру.
Загалом дорожники працюють із 7-ма перехрестями кільцевого руху.
Цього року комунальна корпорація «Київавтодор» планує облаштувати 40 кільцевих розв’язок у столиці, зазначили у КМДА.
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