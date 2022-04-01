У Києві за минулий тиждень відновили діяльність понад 500 підприємців — Finance.ua

У Києві за минулий тиждень відновили діяльність понад 500 підприємців

Вчора 04:51 — Особисті фінанси

У Києві за минулий тиждень відновили діяльність понад 500 підприємців

Протягом тижня понад 500 підприємців відновили свою діяльність у Києві.

Про це повідомив заступник міського голови — секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в ефірі телеканалу «Київ».

За словами Бондаренка, протягом останнього тижня мешканці столиці поступово повертаються у свої оселі, малий та середній бізнес відновлюють роботу.

«За минулий тиждень вже понад 500 підприємців відновили свою діяльність у столиці. Міська влада надає додаткові соціальні гарантії малому та середньому бізнесу задля стимулювання роботи, збереження заробітних плат працівникам та підтримки життєдіяльності міста Києва», — зазначив Володимир Бондаренко.

Нагадаємо, у Київській міській раді врегулювали питання комплексної підтримки суб’єктів господарювання міста Києва під час дії воєнного стану. Воно передбачає:

працюючий бізнес звільнено від орендної плати за майно територіальної громади міста Києва. Якщо орендар не може використовувати майно у зв’язку з пошкодженням внаслідок бойових дій плата за нього буде становити 1 гривню;

плата за договорами щодо розміщення працюючих засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, які укладені КП «Міський магазин», буде становити 1 гривню, а розмір пайової участі — 50%;

працюючі заклади громадського харчування у разі встановлення літніх майданчиків будуть платити 1 гривню;

договори для цих об’єктів, якщо вони працюють, не можуть бути припинені або розірвані;

рекламісти звільняються від плати за право тимчасового користування місцями для розміщення засобів зовнішньої реклами та реклами на транспорті комунальної власності, на площах, де вони не розміщують комерційну рекламу;

власники та користувачі транспортних засобів звільняються від оплати за послуги з користування відведеними майданчиками для платного паркування транспортних засобів, які надаються КП «Київтранспарксервіс»;

у сфері надання комунальних послуг Київська міська рада рекомендує виробникам або надавачам комунальних послуг приймати рішення щодо підприємств, установ та організацій усіх форм власності (крім тих, які фінансуються за рахунок Державного бюджету України або бюджету міста Києва), які залучені до програм і заходів у сферах національного спротиву, оборони, забезпечення громадського порядку, правопорядку та громадської безпеки, охорони здоров’я та медичного забезпечення, забезпечення продовольчої безпеки не здійснювати нарахування та стягнення штрафів, інфляційних нарахувань, процентів річних на заборгованість, утворену за несвоєчасне або неповне внесення плати за такі послуги. А також не припиняти надання комунальних послуг у разі їх несплати або сплати не в повному обсязі.

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