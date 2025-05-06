У Києві з початку року встановили 3,4 тис. антипаркувальних стовпчиків, з яких половину — вкрали або пошкодили — Finance.ua
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У Києві з початку року встановили 3,4 тис. антипаркувальних стовпчиків, з яких половину — вкрали або пошкодили

Технології&Авто
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У Києві для перешкоджання заїзду транспорту на тротуари та пішохідні переходи триває влаштування антипаркувальних стовпчиків. Вони підвищують безпеку дорожнього руху та захист пішоходів, особливо людей з інвалідністю, батьків із дитячими візочками та осіб старшого віку.
Як пише ЦТС, про це інформують у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
Так, цього року у столиці вже встановили 3 415 таких стовпчиків.
Роботи виконували в усіх районах міста, зокрема дорожники встановили в: Голосіївському районі — 667 од.; Дарницькому районі — 198 од.; Деснянському районі — 332 од.; Дніпровському районі — 130 од.; Оболонському районі — 464 од.; Печерському районі — 399 од.; Подільському районі — 390 од.; Святошинському районі — 97 од.; Солом’янському районі — 282 од.; Шевченківському районі — 431 од.
Крім того, 25 антипаркувальних стовпчиків встановило КП «Київавтошляхміст».
Водночас фахівці комунальних служб фіксують численні випадки самовільного демонтажу встановлених стовпчиків.
Загалом на сьогодні зафіксовано пошкодження та викрадення 1578 антипаркувальних стовпчиків.
За матеріалами:
Центр транспортних стратегій
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