У Києві вже прибрали 600 покинутих авто: скільки ще залишилося — Finance.ua

У Києві вже прибрали 600 покинутих авто: скільки ще залишилося Сьогодні 18:45

У Києві вже прибрали 600 покинутих авто: скільки ще залишилося

У столиці продовжується робота з очищення міста від іржавих, покинутих або пошкоджених через війну автомобілів. На кінець весни у Києві було обліковано понад 1100 таких машин.

Про це розповів очільник КМВА Тимур Ткаченко.

За його словами, з березня цього року з вулиць Києва прибрали майже 600 машин. Залишається ще трохи більше 500, які вже обліковані й чекають на вивезення.

Як це працює

При кожній райдержадміністрації створені спеціальні комісії, які фіксують покинуті авто, намагаються встановити власника і зв’язатися з ним. Якщо це вдається, то господарі часто самі забирають машину. Якщо ж ні, то комісія приймає рішення про евакуацію автомобіля на спеціальний майданчик.

Динаміка по районах

У Шевченківському районі вже перемістили всі обліковані покинуті автомобілі — 31 машину. Добре просувається робота і в Дарницькому районі: зі 188 таких авто залишилося лише три. Позитивна динаміка також у Голосіївському, Оболонському та Дніпровському районах.

Найменша активність у Печерському, Подільському та Деснянському районах.

Мешканців міста також просять і надалі надсилати фото і локації покинутих або пошкоджених авто у своїх дворах і на вулицях.

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Нагадаємо, за даними Інституту досліджень авторинку, упродовж 2024 року українці вибракували 33 500 транспортних засобів, що є рекордним показником в Україні. У 2023 році списали 20 700 авто, у 2022-му — 12 800.

Перше місце в рейтингу списаних моделей очолює «копійка» — ВАЗ 2101, виробництво якої почалося ще 1970 року, а середній вік екземплярів, що ще досі на ходу, становить 45 років. Друге місце посіла «шістка» ВАЗ 2106 із підсумком 1645 авто, третє — ВАЗ моделі 2107 — 1278 од.

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