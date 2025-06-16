У Києві вже прибрали 600 покинутих авто: скільки ще залишилося — Finance.ua
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У Києві вже прибрали 600 покинутих авто: скільки ще залишилося

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У Києві вже прибрали 600 покинутих авто: скільки ще залишилося
У Києві вже прибрали 600 покинутих авто: скільки ще залишилося
У столиці продовжується робота з очищення міста від іржавих, покинутих або пошкоджених через війну автомобілів. На кінець весни у Києві було обліковано понад 1100 таких машин.
Про це розповів очільник КМВА Тимур Ткаченко.
За його словами, з березня цього року з вулиць Києва прибрали майже 600 машин. Залишається ще трохи більше 500, які вже обліковані й чекають на вивезення.

Як це працює

При кожній райдержадміністрації створені спеціальні комісії, які фіксують покинуті авто, намагаються встановити власника і зв’язатися з ним. Якщо це вдається, то господарі часто самі забирають машину. Якщо ж ні, то комісія приймає рішення про евакуацію автомобіля на спеціальний майданчик.

Динаміка по районах

У Шевченківському районі вже перемістили всі обліковані покинуті автомобілі — 31 машину. Добре просувається робота і в Дарницькому районі: зі 188 таких авто залишилося лише три. Позитивна динаміка також у Голосіївському, Оболонському та Дніпровському районах.
Найменша активність у Печерському, Подільському та Деснянському районах.
Мешканців міста також просять і надалі надсилати фото і локації покинутих або пошкоджених авто у своїх дворах і на вулицях.
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Нагадаємо, за даними Інституту досліджень авторинку, упродовж 2024 року українці вибракували 33 500 транспортних засобів, що є рекордним показником в Україні. У 2023 році списали 20 700 авто, у 2022-му — 12 800.
Перше місце в рейтингу списаних моделей очолює «копійка» — ВАЗ 2101, виробництво якої почалося ще 1970 року, а середній вік екземплярів, що ще досі на ходу, становить 45 років. Друге місце посіла «шістка» ВАЗ 2106 із підсумком 1645 авто, третє — ВАЗ моделі 2107 — 1278 од.
За матеріалами:
Finance.ua
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