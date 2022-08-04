У Києві викрили шахрая, який намагався зняти з чужого рахунку 23 мільйони — Finance.ua

У Києві викрили шахрая, який намагався зняти з чужого рахунку 23 мільйони Вчора 17:16 — Кримінал

У Києві викрили шахрая, який намагався зняти з чужого рахунку 23 мільйони

У Києві правоохоронці викрили шахрая, який за допомогою гриму та підроблення документів намагався зняти з чужого рахунку 23 мільйони гривень.

Про це Київська міська прокуратура повідомляє у Телеграм

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва викрили та повідомили про підозру шахраю, який, користуючись воєнним станом, намагався заволодіти грошовими коштами особи, яка вимушено покинула територію України.

Слідством встановлено, що зловмиснику стало відомо про те, що власник банківського рахунку, на якому знаходиться 23 млн грн, виїхав з України у зв’язку з російською військовою агресією.

«Видаючи себе за вказаного чоловіка та підробивши документи на його ім’я, зловмисник надав працівнику банку, у якому відкрито рахунок, заяву про зміну номера телефона, за яким проводиться ідентифікація клієнта», — ідеться в повідомленні.

Того ж дня в іншому відділенні цієї ж банківської установи, повторно видаючи себе за власника рахунку, шахрай подав заяву на відкриття іншого рахунку з одночасним виготовленням нової банківської платіжної картки і подальшим доступом до банківського рахунку потерпілого.

Незважаючи на якість підроблених документів та спроби шахрая шляхом гримування бути візуально схожим на дійсного власника рахунку, його було викрили та затримали.

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням розміру застави в сумі понад 740 тис. грн.

Крім того, правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до вчинення ще 18 епізодів заволодіння грошовими коштами громадян за аналогічною схемою, вчинених у інших районах столиці.

Досудове розслідування триває. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Укрінформ За матеріалами:

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