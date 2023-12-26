У Києві встановлюють блокпости, обмежувальні знаки та інженерні загородження — Finance.ua
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У Києві встановлюють блокпости, обмежувальні знаки та інженерні загородження

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У Києві встановлюють блокпости, обмежувальні знаки та інженерні загородження
У Києві встановлюють блокпости, обмежувальні знаки та інженерні загородження, Фото: КМВА
У Києві триватимуть «безпекові навчання» з 25-го по 28-ме грудня. У столиці планується розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень.
Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.
Ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень.
«Відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи. Навчання має завдання — удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення», — кажуть в КМВА.
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Зазначається, що такі тренування потрібно проводити системно, а за результатами штатного аналізу, після тренувань, виявляти недоліки, виправити помилки і ще краще готуватися до виконання важливого завдання — захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз.
Нагадаємо, Кабмін вніс до Ради законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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