Призначено секретаря Ради нацбезпеки та оборони України — Finance.ua

Призначено секретаря Ради нацбезпеки та оборони України
Президент призначив Рустема Умєрова секретарем Ради нацбезпеки та оборони України.
Відповідний указ № 496/2025 опубліковано на сайті президента.
Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в місті Самарканд (Узбекистан. — Ред.) у родині кримських татар, які були депортовані з Алушти під час радянських репресій. Він є етнічним кримським татарином і сповідує іслам. Умєров одружений та має трьох дітей.
Середню освіту здобув у Кримській гімназії-інтернаті для обдарованих дітей, яка підпорядковувалась Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим. Також був учасником програми обміну майбутніх лідерів (FLEX), завдяки якій навчався у США. Вищу освіту здобув у Національній академії управління, де отримав диплом бакалавра з економіки та ступінь магістра з фінансів.
Кар’єру розпочав у телекомунікаційній сфері — з 2004 по 2010 рік працював на керівних посадах у компанії lifecell. У цей же період Умєров зайнявся інвестиційною діяльністю: заснував компанію ASTEM, яка працює в галузях інвестицій, телекомунікацій та інфраструктури. Також він створив благодійний фонд ASTEM Foundation, який реалізує проекти у сфері освіти, культури та підтримки молоді.
У 2019 році Рустем Умєров був обраний народним депутатом України IX скликання від партії «Голос». У Верховній Раді він обіймав посаду секретаря Комітету з питань прав людини, деокупації тимчасово окупованих територій, реінтеграції, а також національних меншин і міжнаціональних відносин. Його парламентська діяльність була тісно пов’язана з темами захисту прав людини, деокупації Криму та підтримки кримськотатарського народу.
Учора Верховна Рада призначила новий склад уряду.
Склад нового уряду
- Михайло Федоров — перший віцепрем’єр-міністр України — міністр цифрової трансформації;
- Олексій Кулеба — віцепрем’єр-міністр — міністр розвитку громад та територій;
- Тарас Качка — віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
- Матвій Бідний — міністр молоді та спорту;
- Герман Галущенко — міністр юстиції;
- Світлана Гринчук — міністерка енергетики;
- Наталія Калмикова — міністерка у справах ветеранів;
- Ігор Клименко — міністр внутрішніх справ;
- Оксен Лісовий — міністр освіти і науки;
- Віктор Ляшко — міністр охорони здоров’я;
- Сергій Марченко — міністр фінансів;
- Олексій Соболев — міністр економіки, довкілля та сільського господарства — новостворене міністерство (з об’єднаних Міністерства економіки, Міністерства агрополітики та Міністерства захисту навколишнього середовища);
- Денис Улютін — міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України.
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