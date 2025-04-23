У Києві вперше надали в оренду місця для водоматів через аукціони — Finance.ua

У Києві вперше надали в оренду місця для водоматів через аукціони Сьогодні 12:29

В державній електронній торговій системі відбулися перші онлайн-аукціони з оренди місць для розміщення автоматів з продажу води у Києві.

У Києві оголосили про новий напрям розвитку вуличної інфраструктури та вперше оголошують аукціони на право оренди місць для розміщення автоматів із продажу питної води (водоматів).

Першими лотами на торгах стали 14 ділянок в Оболонському районі столиці. Вартість оренди стартувала від 758 гривень до 1 109 гривень на місяць. За результатами аукціонів після укладання договорів переможці щомісячно сплачуватимуть за оренду 40,4 тис. грн.

Основна частина коштів надходитиме до бюджету міста, решта — на утримання Київ.Прозоро.

Місця для водоматів здаються в оренду на 5 років з можливістю продовження. Усі тимчасові споруди будуть відповідати затвердженим архетипам.

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