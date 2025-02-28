У Києві відремонтують онкодиспансер за кредит ЄС: ціни будматеріалів завищені — ЗМІ Сьогодні 12:34 — Казна та Політика

Департамент регіонального розвитку КМДА 21 лютого уклав угоду вартістю 223,68 млн грн з ТОВ «Бцремсервіс» на капітальний ремонт хірургічного корпусу обласного онкологічного диспансеру, розташованого по вулиці Багговутівській у Києві.

Про це пишуть «Наші гроші» з посиланням на «Прозорро».

Зокрема, потрібно виконати архітектурні, конструктивні, технологічні та електротехнічні рішення, а також облаштувати опалення, вентиляцію, водопровід, каналізацію, системи зв’язку, пожежну сигналізацію, оповіщення про пожежу, вогнезахист, медичне газопостачання, блискавкозахист і систему протидимного захисту.

Роботи профінансують за рахунок позики Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в межах проєкту «Програма для відновлення України», а ПДВ покриють із місцевого бюджету.

На закупівлю устаткування та меблів передбачено 101,98 млн грн, що становить 46% від загальної суми договору.

У кошторисі найбільша сума — 8,25 млн грн — передбачена на придбання медичних сендвіч-панелей з полімерним покриттям, 52 мм, по 15 388 грн за квадратний метр. Конкретні характеристики та виробник панелей не вказані, але інші замовники купували подібні матеріали значно дешевше.

Так, нещодавно ДП «Архітектурно-будівельний інжиніринг» для реконструкції приймального відділення хірургічного корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова замовляла сендвіч панелі для фальш-ригеля по 7 473 грн за кв. м, що вдвічі дешевше. Військова частина А4152 замовляла стінові сендвіч-панелі Pir Ral 9006/9003 Т100 по 1 475 грн, а «Хмельницьктеплокомуненерго» купувало стінові сендвіч-панелі ТПК 60 мм по 1 066 грн за кв. м.

Композит 4 мм у кошторисі врахували по 2 442 грн за кв. м. Група компаній «AluOne» продає алюмінієві композитні панелі Aluboard 1250×3200мм, товщиною 4 мм по 840 грн, що втричі дешевше, а компанія «Avers» пропонує композитні панелі TNK Ecobond, 4 мм по 1 272 грн за квадратний метр, що вдвічі дешевше.

Фальцеві панелі із жерсті з полімерним покриттям, шириною 320 мм, товщиною 0,5 мм замовили по 1 096 грн/кв. м. Магазин «Хата-Крита» продає фальцеву покрівлю різних виробників по 110−271 грн за «квадрат», що мінімум вчетверо дешевше, а інший магазин пропонує Клікфальц, 0,5 мм по 328−359 грн за кв. м, що втричі дешевше.

Фірма «Бцремсервіс» отримала підряд без конкуренції, бо на торги більше ніхто не подався.

Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації тимчасово очолює Олег Кравченко, уповноваженою особою з питань закупівель є Олександр Сидоренко.

ТОВ «Бцремсервіс» зареєстроване в Білій Церкві. Керує компанією Володимир Тиніцький, а власником є Михайло Вовк.

Економічна Правда За матеріалами:

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