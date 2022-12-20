У Києві відновили рух на всіх лініях метро — Finance.ua
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У Києві відновили рух на всіх лініях метро

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У Києві відновлено рух поїздів на всіх лініях метрополітену. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.
«Рух поїздів на всіх лініях метрополітену відновлено», — зазначив він.
За словами мера, також запрацювали на вхід станції «Лісова», «Чернігівська», «Дарниця» та «Лівобережна». «Енергетики ліквідували всі несправності», — уточнив Кличко.
Сьогодні зранку на червоній гілці метро був тимчасово призупинений рух поїздів на станціях лівого берега. Зокрема станції «Лісова», «Чернігівська», «Дарниця» та «Лівобережна» були зачинені на вхід.
За даними КМДА, через різкі перепади напруги рух поїздів червоною лінією метрополітену здійснювався від ст. «Академмістечко» до ст. «Арсенальна».
За матеріалами:
УНІАН
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