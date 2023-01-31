У Києві відновлять рух трамваїв з Троєщини – Кличко — Finance.ua
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У Києві відновлять рух трамваїв з Троєщини – Кличко

Казна та Політика
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З 31 січня на Троєщині у Києві відновлять рух два трамваї — таким чином, два тимчасові автобусні маршрути, які заміняли трамваї, припинять курсувати.
Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.
"Завдяки спільній роботі енергетиків та транспортників продовжуємо поступово відновлювати рух електротранспорту столиці. У середині січня в місті відновили роботу два маршрути Борщагівської лінії швидкісного трамвая № 1 та № 3.
Тепер запускаємо ще два трамвайних маршрути. На житловому масиві Троєщина", — написав Кличко.
У вівторок, 31 січня, відновлять рух трамваї:
  • № 5 «вул. Сержа Лифаря — станція Троєщина-2»
  • № 28 «вул. Милославська — станція метро «Лісова».
Водночас тимчасові автобусні маршрути №№ 5-Т, 28-Т, 35-Т, які заміняли трамваї, припинять курсувати.
За матеріалами:
Економічна Правда
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