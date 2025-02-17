У Києві відкрили ще одне інклюзивне відділення одного з державних банків — Finance.ua
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У Києві відкрили ще одне інклюзивне відділення одного з державних банків

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У Києві відкрили ще одне інклюзивне відділення одного з державних банків
У Києві відкрили ще одне інклюзивне відділення одного з державних банків
Sense Bank оголосив про відкриття нового інклюзивного відділення у столиці за адресою: вул. Васильківська, 34. Розширення мережі є частиною стратегічної мети банку — забезпечити доступність фінансових послуг для всіх клієнтів.
У заяві йдеться, що відділення «Київське № 57» відповідає стандартам фізичної доступності для маломобільних груп населення. Зокрема, у відділенні встановлено: пандус, понижену касу, простір для зручного пересування на кріслі колісному, контрастну та тактильну навігацію для людей з порушенням зору, інформаційні таблички з шрифтом Брайля та інші елементи, що роблять банк відкритим для всіх клієнтів.
У Києві відкрили ще одне інклюзивне відділення одного з державних банків
За словами Олексія Ступака, Голови Правління Sense Bank, це перше відкриття відділення з моменту націоналізації банку у 2023 році. «Відтак наша мережа збільшилась до 139 відділень по всій країні, 88% з яких є інклюзивними. Для нас як великого державного банку, що має близько 3 мільйонів клієнтів-фізосіб, а також обслуговує ФОПів та юросіб у різних регіонах України, це важливий крок у розвитку фінансової інклюзії».
У новому відділенні доступний повний спектр банківських послуг для фізичних осіб, підприємців та малого і середнього бізнесу.
Крім того, Sense Bank є учасником ініціативи НБУ — Power Banking, тож його відділення працюють навіть за умов тривалих відключень електроенергії завдяки альтернативним джерелам живлення та резервним каналам зв’язку.

Довідково:

Sense Bank — один з найбільших державних банків України, який обслуговує близько 3 млн фізичних, 55 тисяч юридичних осіб та 85 тисяч ФОПів у понад 130 відділеннях по всій країні та у застосунку Sense SuperApp. Sense Bank посідає провідні позиції у всіх сегментах банківського ринку та є одним з найбільш стійких і надійних фінансових установ України.
За матеріалами:
Сенс Банк
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