У Києві трамваї не їздитимуть на 7 маршрутах (список) — Finance.ua
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У Києві трамваї не їздитимуть на 7 маршрутах (список)

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У Києві після нового масованого ракетного удару, здійсненого Росією у середу, 23 листопада, трамваї тимчасового не курсуватимуть на семи маршрутах.
Замість трамваїв на низці маршрутів їздитимуть автобуси, повідомили у КМДА.
Автобуси, зокрема, курсуватимуть з Відрадного масиву до Контрактової площі.
Робота транспорту в Києві сьогодні — на яких маршрутах замість трамваїв курсуватимуть автобуси:
  • № 8 вул. Милославська — пл. Дарницька;
  • № 19 пл. Шевченка — пл. Контрактова;
  • № 18 пл. Контрактова — вул. Старовокзальна;
  • № 14 Відрадний масив — пл. Контрактова;
  • № 12 Пуща Водиця — пл. Шевченка;
  • № 3 ст. Ромена Ролана — вул. Старовокзальна;
  • № 1 Михайлівська Борщагівка — вул. Старовокзальна.
Вчора за час, який тривала повітряна тривога, у небі над Києвом зафіксували 31 ворожу ракету, 22 з них збили українські захисники.
Супротивники поцілили у житловий сектор, загинули три особи, а 11 — постраждали. Також ракети поцілили в елементи критичної інфраструктури.
За матеріалами:
УНІАН
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