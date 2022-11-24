У Києві трамваї не їздитимуть на 7 маршрутах (список) — Finance.ua

У Києві трамваї не їздитимуть на 7 маршрутах (список)
У Києві після нового масованого ракетного удару, здійсненого Росією у середу, 23 листопада, трамваї тимчасового не курсуватимуть на семи маршрутах.
Замість трамваїв на низці маршрутів їздитимуть автобуси, повідомили у КМДА.
Автобуси, зокрема, курсуватимуть з Відрадного масиву до Контрактової площі.
Робота транспорту в Києві сьогодні — на яких маршрутах замість трамваїв курсуватимуть автобуси:
- № 8 вул. Милославська — пл. Дарницька;
- № 19 пл. Шевченка — пл. Контрактова;
- № 18 пл. Контрактова — вул. Старовокзальна;
- № 14 Відрадний масив — пл. Контрактова;
- № 12 Пуща Водиця — пл. Шевченка;
- № 3 ст. Ромена Ролана — вул. Старовокзальна;
- № 1 Михайлівська Борщагівка — вул. Старовокзальна.
Вчора за час, який тривала повітряна тривога, у небі над Києвом зафіксували 31 ворожу ракету, 22 з них збили українські захисники.
Супротивники поцілили у житловий сектор, загинули три особи, а 11 — постраждали. Також ракети поцілили в елементи критичної інфраструктури.
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