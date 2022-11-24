У Києві трамваї не їздитимуть на 7 маршрутах (список) — Finance.ua

У Києві трамваї не їздитимуть на 7 маршрутах (список) Сьогодні 12:10

У Києві після нового масованого ракетного удару, здійсненого Росією у середу, 23 листопада, трамваї тимчасового не курсуватимуть на семи маршрутах.

Замість трамваїв на низці маршрутів їздитимуть автобуси, повідомили у КМДА.

Автобуси, зокрема, курсуватимуть з Відрадного масиву до Контрактової площі.

Робота транспорту в Києві сьогодні — на яких маршрутах замість трамваїв курсуватимуть автобуси:

№ 8 вул. Милославська — пл. Дарницька;

№ 19 пл. Шевченка — пл. Контрактова;

№ 18 пл. Контрактова — вул. Старовокзальна;

№ 14 Відрадний масив — пл. Контрактова;

№ 12 Пуща Водиця — пл. Шевченка;

№ 3 ст. Ромена Ролана — вул. Старовокзальна;

№ 1 Михайлівська Борщагівка — вул. Старовокзальна.

Вчора за час, який тривала повітряна тривога, у небі над Києвом зафіксували 31 ворожу ракету, 22 з них збили українські захисники.

Супротивники поцілили у житловий сектор, загинули три особи, а 11 — постраждали. Також ракети поцілили в елементи критичної інфраструктури.

УНІАН За матеріалами:

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