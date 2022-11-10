У Києві та країнах Європи виявили кол-центри, які ошукували інвесторів на сотні мільйонів євро — Finance.ua

У Києві та країнах Європи виявили кол-центри, які ошукували інвесторів на сотні мільйонів євро Сьогодні 16:17 — Кримінал

У Києві та країнах Європи виявили кол-центри, які ошукували інвесторів на сотні мільйонів євро, Фото: gp.gov.ua

Правоохоронці у Києві та країнах Європи припинили діяльність кол-центрів, які протягом двох років обманом змушували людей інвестувати сотні мільйонів євро через підставні веб-платформи.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Офіс Генерального прокурора спільно з правоохоронцями та міжнародними партнерами 8 та 9 листопада 2022 року в Албанії, Болгарії, Грузії, Північній Македонії та Україні провели обшуки в кол-центрах і заарештовали підозрюваних.

Підозрювані належать до організованої міжнародної злочинної групи (OCG), яка причетна до інвестиційного шахрайства з використанням криптовалют. Для цього створювалися десятки кол-центрів у кількох країнах та сотні онлайн-платформ.

Підозрювані представлялися брокерами, які допомагатимуть інвесторам заробити великі гроші з невеликими вкладеннями. Вони обманювали потерпілих, завойовували їх довіру в Інтернеті та створювали кол-центри. В подальшому потерпілі інвестували кошти через веб-платформи, контрольовані злочинною організацією, та втрачали великі суми грошей.

Фото: gp.gov.ua

За даними розслідування, сотні тисяч інвесторів по всьому світу потерпіли від шахрайства. Збитки оцінюють у 200 млн євро на рік. Розслідування кібершахрайства почалося у 2020 році, зокрема і в Україні. Наразі сім країн порушили судові справи проти OCG. Євроюст сприяв судовому співробітництву у цій справі шляхом створення та фінансування спільної слідчої групи (JIT), створеної на прохання шведської влади та за участю України, Албанії, Фінляндії, Грузії, Німеччини, Латвії та Іспанії.

В рамках розслідування було проведено обшуки в кол-центрах та за місцями проживання фігурантів. Підозрюваних, які перебували у державах Європи, затримано. Крім того, вилучено значну кількість комп’ютерної техніки за допомогою якої здійснювалась протиправна діяльність.

Офісом Генерального прокурора спільно з органом досудового розслідування Головного слідчого управління Нацполіції України та за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції України проведено ряд обшуків та виявлено незаконну діяльність кол-центрів на території м. Києва. В ході обшуків вилучено велику кількість комп’ютерної техніки — понад пів тисячі ноутбуків, електронні носії інформації, камери відеоспостереження, мобільні телефони та чорнові записи.

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