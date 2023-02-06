У Києві та двох областях – аварійні відключення світла, здійснюється імпорт електрики — Finance.ua

У Києві та двох областях – аварійні відключення світла, здійснюється імпорт електрики Сьогодні 12:40 — Енергетика

У Києві та двох областях – аварійні відключення світла, здійснюється імпорт електрики

Внаслідок похолодання споживання в енергосистемі зростає, а відтак зберігається дефіцит електроенергії — у столиці та двох областях застосовано аварійні відключення.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Крім похолодання, на зростання споживання електроенергії в Україні впливає початок робочого тижня. «В країні зберігається дефіцит потужності, який особливо відчутний у ранкові та вечірні години — піки споживання», — додали в Укренерго.

Наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для повноцінного покриття споживання. Вироблена електроенергія розподіляється на енергетичну та критичну інфраструктуру, а також на покриття потреб промисловості та населення. Крім того, в Україну здійснюється імпорт електроенергії.

До всіх обленерго доведені ліміти споживання, на основі яких складаються графіки планових відключень. Перевищення лімітів призводить до створення аварійних ситуацій в енергосистемі, і для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

Внаслідок масштабної аварії на підстанції «Укренерго» в Одесі та прилеглих районах тривають аварійні відключення. Через мережеві обмеження аварійні відключення застосовуються також у Києві та у Київській області.

Зазначається, що ремонтні бригади «Укренерго» та обленерго працюють над заживленням споживачів Одеси по резервних схемах. Об’єкти критичної інфраструктури мають поступово перейти на альтернативні джерела живлення, що дозволить вивільнити певний обсяг потужності та спрямувати його для побутових споживачів.

У посиленому режимі ведуться ремонтні роботи на всіх енергооб’єктах Одеської області, які постраждали від російських атак. Наразі зусилля сконцентровані на одному з об’єктів, який дозволить прискорити відновлення електропостачання Одеси та Одеського району.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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