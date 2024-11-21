У Києві та 16 областях України посилили відключення світла — Finance.ua

У Києві та 16 областях України посилили відключення світла
У четвер 21 листопада у Києві та 16 областях України посилили обмеження світла для споживачів.
Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
Так, нові обмеження будуть діяти у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях у наступному вигляді:
- 08:00 — 19:00 — дві черги відключень.
- 19:00 — 22:00 — одна черга відключень.
Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження ліній передачі внаслідок обстрілу.
Раніше, обмеження електропостачання були дещо легшими:
- 7:00 — 11:00 — одна черга відключень.
- 11:00 — 19:00 — дві черги відключень.
- 19:00 — 22:00 — одна черга відключень.
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