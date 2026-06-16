У Києві судитимуть учасників організованої групи, які заволоділи 3,8 млн грн з бюджету Пенсійного фонду Сьогодні 13:13 — Кримінал

У Києві судитимуть учасників організованої групи, які заволоділи 3,8 млн грн з бюджету Пенсійного фонду

До суду скеровано обвинувальний акт щодо шістьох колишніх посадовців столичного управління Пенсійного фонду України та представників низки приватних компаній, причетних до заволодіння бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт та закупівлі обладнання для державних установ.

Слідчі Печерського управління поліції спільно зі співробітниками Департаменту кіберполіції та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури встановили, що схема діяла під час виконання робіт з капітального ремонту адміністративних будівель Пенсійного фонду в Києві, а також під час постачання мережевого обладнання для закладів освіти столиці.

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За даними слідства, після оголошення тендерів перемогу в закупівлях здобували підконтрольні підприємства. Надалі учасники схеми завищували вартість виконаних робіт, будівельних матеріалів й обладнання та вносили недостовірні дані до актів виконаних робіт.

Організаторкою протиправної діяльності була керівниця столичного управління Пенсійного фонду, яка залучила до схеми представників підрядних організацій та інженерів технічного нагляду. Саме вони забезпечували документальне оформлення робіт із завищеними показниками.

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На підставі підроблених документів державні установи перераховували кошти за роботи та обладнання в обсягах, що значно перевищували фактично виконані роботи та поставлені товари.

У результаті Головному управлінню Пенсійного фонду України в місті Києві та Київській міській державній адміністрації завдано збитків на загальну суму 3,8 мільйона гривень.

Шістьом фігурантам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України, зокрема щодо заволодіння майном в особливо великих розмірах у складі організованої групи, службового підроблення та використання підроблених документів.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності строком до трьох років.

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