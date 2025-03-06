У Києві суд повернув частину Садиби Терещенків до комунальної власності — Finance.ua
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У Києві суд повернув частину Садиби Терещенків до комунальної власності

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У Києві суд повернув частину Садиби Терещенків до комунальної власності
У Києві суд повернув частину Садиби Терещенків до комунальної власності
Прокуратура через суд скасувала право власності приватного підприємства на 158 кв. м флігеля садиби Терещенків. Раніше місту вже повернули основну частину садиби площею 1134 кв. м.
Господарський суд Києва скасував державну реєстрацію права власності на частину садиби Терещенків та повернув її у власність територіальної громади столиці.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Прокуратура через суд скасувала право власності приватного підприємства на частину флігеля садиби Терещенків — перлини київської архітектури.
За позовом Київської міської прокуратури в інтересах Київради Господарський суд Києва скасував реєстрацію права власності за приватним підприємством та повернув територіальній громаді Києва приміщення площею 158 кв. м, розташовані у флігелі садиби Терещенків.
Раніше Велика Палата Верховного суду задовольнила позов столичної прокуратури про повернення з приватної власності особняка садиби Терещенків та іншої частини приміщень флігеля по бульвару Тараса Шевченка загальною площею 1134 кв.м. Наразі ця нерухомість зареєстрована за територіальною громадою столиці.
Будівлі садиби, що є пам’яткою культурної спадщини, не підлягали відчуженню з комунальної власності відповідно до Закону України «Про тимчасову заборону приватизації памʼяток культурної спадщини». Попри це, упродовж 2006−2008 років було укладено низку договорів, на підставі яких садиба та флігель перейшли у приватну власність.
Власник за 19 років так і не провів реставрацію пам’ятки, не вжив ефективних заходів щодо збереження садиби, що призвело до її аварійного стану та руйнування.
За матеріалами:
УНН
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