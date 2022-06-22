У Києві шахрай продав чужу квартиру вартістю понад 3 млн гривень — Finance.ua
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У Києві шахрай продав чужу квартиру вартістю понад 3 млн гривень

Вчора 18:00Кримінал
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Викрито шахрая, який за підробленими документами продав чужу квартиру в центрі Києва. Про це повідомляє прокуратура Києва.
Дарницькою окружною прокуратурою міста Києва спільно із працівниками Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві викрито шахрая, який за підробленими документами продав квартиру в історичному центрі столиці вартістю понад 3 млн гривень.
Досудовим розслідуванням установлено, що зловмисник, користуючись тим, що власниця квартири виїхала за кордон, на підставі підробленого договору купівлі-продажу зареєстрував за собою право власності на квартиру, що розташована поруч з Володимирським собором у місті Києві, та у подальшому перереєстрував її на третіх осіб.
Завдяки ефективному процесуальному керівництву прокурорами Дарницької окружної прокуратури міста Києва зловмиснику повідомлено про підозру та за місцем його проживання проведені обшуки.
Слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину.
З метою недопущення подальших незаконних дій на квартиру потерпілої накладено арешт.
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.
За матеріалами: РБК-Україна
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