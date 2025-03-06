У Києві розробили нові правила руху транспорту під час тривоги — Finance.ua

У Києві розробили нові правила руху транспорту під час тривоги Сьогодні 09:49 — Казна та Політика

Київська міська військова адміністрація (КМВА) розробила нові правила руху громадського транспорту під час повітряної тривоги. Відповідне рішення ще має затвердити Рада оборони Києва, засідання якої очікується до 9 березня.

Згідно з запропонованими змінами, водії наземного громадського транспорту зупинятимуться на найближчій зупинці після оголошення тривоги. Пасажирів інформуватимуть про необхідність пройти до укриття. Ті, хто за власним бажанням вирішить залишити транспорт, зможуть це зробити, після чого водій продовжить рух за маршрутом.

Щодо роботи метрополітену під час повітряної тривоги, то питання все ще аналізується, і остаточне рішення поки не ухвалене.

bigkyiv За матеріалами:

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