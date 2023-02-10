У Києві розглянуть справу проти власника «Дельта Банку» на 23 млрд грн — Finance.ua

У Києві розглянуть справу проти власника «Дельта Банку» на 23 млрд грн Сьогодні 12:17 — Фондовий ринок

У Києві розглянуть справу проти власника «Дельта Банку» на 23 млрд грн

Господарський суд Києва розгляне справу проти власника «Дельта Банку» на 23 млрд грн.

Про це повідомляє Фонд гарантування фізичних осіб.

Раніше ФГВФО подав позов до колишнього власника Миколи Лагуна та експосадовців Дельта Банку на 23 млрд грн. Північний апеляційний госпсуд передав цю справу на розгляд у Госпсуд м. Києва. Нагадаємо, Господарський суд Києва 21 липня минулого року залишив цей позов без розгляду, посилаючись на правила об’єднання вимог.

«Збитки банку були спричинені виведенням з нього активів, починаючи з 2011 року, шляхом кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами», — наголошують у ФГВФО.

Ці дії призвели до неплатоспроможності банку у 2015 році і нестачі коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку.

Фонд гарантування зазначає, що ці факти лягли в основу численних кримінальних проваджень. 11 жовтня 2021 року Нацполіція разом зі СБУ повідомила власнику, голові Ради директорів банку та її заступникам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Північний апеляційний господарський суд наклав арешт на активи власника АТ «Дельта Банк» у розмірі 691 млн грн та заборонив йому вчиняти будь-які дії щодо відчуження майна в межах суми стягнення.

Для пошуку закордонних активів власника банку Фонд провів конкурс, під час якого встановив доведені факти пов’язаності одного з претендентів з Лагуном (ТОВ «Юридична фірма «Спенсерс»).

Фонд не міг допустити залучення цієї компанії в якості юридичного радника та не допустив до участі в третьому етапі конкурсу. Переможцем стала відома у світі компанія DWF Law, з якою 10.04.2020 було укладено договір.

Відсторонений учасник звернувся до суду з вимогою визнати договір з DWF Law недійсним. Суд, всупереч інтересам кредиторів банку, став на сторону пов’язаної з Лагуном компанії і фактично заблокував пошук його активів в закордонних юрисдикціях.

«Фонд продовжує спроби оскаржити рішення суду в касаційній інстанції та налаштований і надалі відстоювати інтереси кредиторів АТ „Дельта Банк“, у тому числі здійснювати подальший розшук активів його власника за кордоном», — підсумували у Фонді гарантування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.