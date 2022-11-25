У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год — Finance.ua
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У Києві пропонують зменшити дозволену швидкість до 30 км/год

Технології&Авто
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Петиція з вимогою про обмеження дозволеної швидкості до 30 км/год вже зареєстрована на сайті Київської міської ради.
У столиці пропонують заборонити автомобілям рухатись зі швидкістю більше 30 км/год. Мотивується це вимкненням вуличного освітлення у темну пору доби. Відповідну петицію № 11523 зареєстрували на сайті Київради.
На думку автора звернення громадянина Постоєнка, Київська міська рада зобов’язана звернутися до парламенту як законодавчого органу з вимогою внести зміни до чинних Правил дорожнього руху, які б зобов’язали водіїв у разі вимкнення світла зменшувати швидкість в межах населених пунктів до 30 км/год.
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За матеріалами:
mmr.ua
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